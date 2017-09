با تأیید آژانس و برخلاف برجام، 20 تن از ذخایر آب سنگین ایران به خارج کشور منتقل شد.

به گزارش رجانیوز وزارت امور خارجه در توافق هسته‌ای عقب‌نشینی‌های فراوانی را پذیرفت و نتوانست بسیاری از خطوط قرمز رهبر انقلاب را رعایت کند. با اجرایی شدن توافق حداقل انتظاری که از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌رفت آن بود که در مقابل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل بایستد؛ اما این انتظار نیز هیچ‌گاه برآورده نشد!با آن که ایران مطابق با بند 10 برجام می‌توانست 130 تن آب سنگین مازاد خود را پیش از صادرات در بازارهای بین‌المللی، در داخل کشور نگهداری نماید (made available for export to the internationl market) جدیدترین گزارش آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر از کاهش نزدیک به 20 تن از ذخایر آب سنگین ایران می‌دهد. چنان که در بند 9 این گزارش آمده است: در 7 آگوست 2017 آژانس تائید کرده است که ذخایر آب سنگین ایران 111 تن بوده است.گفتنی است که خروج ذخایر مازاد آب سنگین از ایران اولا خلاف برجام است ثانیا در نتیجه مذاکره مجدد برجام و عقب‌نشینی تیم‌ مذاکره‌کننده وزارت امور خارجه در برابر زیاده‌خواهی آمریکا حاصل شده است چرا که این مسئله از جمله درخواست‌های همیشگی آمریکا بود و تیم مذاکره‌کننده ایران بدون داشتن هرگونه مجوزی از شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و کمیته نظارت بر اجرای برجام با حضور در کمیسیون مشترک می‌پذیرد که آب سنگین مازاد ایران به خارج از کشور ارسال شود.لذا به نظر می‌رسد که تیم مذاکره‌کننده کشورمان نه تنها در زمان توافق هسته‌ای عقب‌نشینی‌ها‌ی گسترده‌ای از حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران کرده است بلکه حتی قادر به مقابله با زیاده‌خواهی‌های طرف آمریکایی‌ در روزهای اجرای برجام نیز نبوده است.