کشفی جدید در دنیای پزشکی نوید درمان و مهار یکی از مرگبارترین سرطان‌های دنیا را با استفاده از ویتامینی محبوب به مبتلایان می‌دهد.

کارشناسان در جدیدترین تحقیقات خود دریافته‌اند تزریق دوزهای بالای ویتامین C می‌تواند برای مبارزه با سرطان خون مفید باشد و از گسترش بیماری جلوگیری کند.در برخی گونه‌های سرطان خون، سلول‌های بنیادی در مغز استخوان چند برابر شده و باعث رشد تومورهای سرطانی می‌شوند.اما ویتامین C می‌تواند سلول‌های بنیادی مازاد را از بین برده و مانع از گسترش سرطان شود.مصرف پرتقال و مرکبات در رژیم غذایی روزمره توسط بیمار نمی‎تواند سبب از بین رفتن تومورهای سرطانی شود و نیاز به تزریق حجم بالایی از ویتامین با استفاده از امکانات پزشکی است.سطوح بالای ویتامین C موجود در میوه‌‎هایی همچون پرتقال، فلفل سبز و گوجه فرنگی در صورت فرآوری و استفاده دارویی می‌توانند سبب کاهش علائم بیماری در مبتلایان به لوسمی شوند.تزریق وریدی ویتامین C می‌تواند تا ۵۰۰ برابر مصرف خوراکی از طریق میوه و سبزی‌ها ویتامین مورد نیاز برای مهار رشد تومورهای سرطانی در بدن بیمار ایجاد کند.کارشناسان دریافته‌اند مصرف ویتامین C باعث فعالیت آنزیم TE۲ می‌شود که تغییرات ژنتیکی در آن سبب ابتلا به سرطان لوسمی در بیماران می‌شود.در جدیدترین مطالعات، اثر ویتامین C و اسید آسکوربیت بر سلول‌های بنیادی بدن که دچار سرطان شده‌اند 10 برابر قوی‌تر از برخی داروهای شیمی درمانی ارزیابی شده است.این تحقیقات توسط دانشمندان دانشگاه سالفورد درباره ارتباط مصرف ویتامین C و درمان سرطان خون لوسمی به دست آمده است.کارشناسان در عین حال اعلام کرده‌اند که ویتامین C ماده‌ای ارزان قیمت است و می‌تواند برای درمان مشکلات بیماران مبتلا به لوسمی مورد استفاده قرار گیرد.