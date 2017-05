اگر علاقه‌مند خوردن غذاها و نوشیدنی‌های شیرین هستید، باید به این نکته توجه داشته باشید که قند بیش از اندازه برای سلامت شما چندان شیرین نیست!به گزارش «هلثی دایت»، قند طبیعی موجود در میوه‌ها و سبزیجات خیلی هم خوب است. اما مشکل زمانی آغاز شد که بیش از میزان توصیه شده به غذاها و نوشیدنی‌ها شیرینی اضافه کردیم. در حالی که به گفته انجمن قلب آمریکا، بیشترین مقدار قند افزوده شده که یک نفر در روز می‌تواند مصرف کند 9 قاشق چایخوری برای مردان و 6 قاشق چایخوری برای زنان است!قند بلای قرن!قند افزودنی یکی از بدترین مواد تشکیل دهنده در رژیم غذایی مدرن است. قند افزوده شده کالری خالی بدون مواد مغذی افزوده شده را به ارمغان می‎آورد و به بسیاری از مشکلات سلامتی منجر می‎شود.منابع اصلی قندهای افزوده شده شامل آب نبات‌ها، کیک‌ها، کلوچه‌ها و نوشیدنی‌های میوه‌ای پردازش شده هستند. با این وجود، مواد غذایی دیگری نیز وجود دارند که دارای قند افزوده شده هستند.فواید کاهش و حذف قندهای افزوده شده از رژیم غذایی بی‌شمارند.در ادامه آن چه برای بدن پس از ترک قند رخ می‌دهد را برای شما می‌گوییم.جلوگیری از افت انرژیخوردن قند زیاد می‌تواند به افت انرژی منجر شود و احساس خستگی و تحریک پذیری را در شما ایجاد کند.مصرف مقادیر زیاد هر نوع قندی در ابتدا به نظر می‌رسد سطوح انرژی را نسبت به مقدار مصرف شده افزایش می‌دهد، اما خیلی زود نتیجه‌ای جز کاهش شدید انرژی نخواهد داشت.قند به سرعت تجزیه می‌شود و به افزایش ناگهانی سطوح قند خون منجر می‌شود. طی این زمان، مغز تولید اُرکسین، نوروپپتید مسئول احساس هشدار، را متوقف می‌کند.مطالعه‌ای که در سال 2014 در نشریه Physiology & Behavior منتشر شد، نشان داد، موش‌هایی که یک رژیم غذایی کم‌چربی، با قند بالا و آرد پالایش شده را مصرف کرده‌اند، چاق‌تر بوده و تمایل کمتری به کار برای دریافت پاداش نسبت به موش‌هایی که رژیم غذایی متعادل داشتند، نشان داده‌اند. قند بیش از اندازه، مغز، اعصاب، دستگاه گوارش و عضلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر بدن شما مواد مغذی مناسب را دریافت نکند، با خستگی و بیزاری مواجه خواهید شد. به جای مصرف یک نوشیدنی یا دسری شیرین می‌توانید میان وعده‌ای سرشار از پروتئین را انتخاب کنید تا سطوح هوشیاری و انرژی خود را بالا نگهدارید.کمک به کاهش وزنقند کالری‌های خالی به بدن می‌رساند و موجب افزایش وزن می‌شود. هنگامی که بیش از اندازه قند مصرف می‌کنید، بدن میزان مورد نیاز را تبدیل به انرژی و میزان اضافی را در قالب چربی ذخیره می‌کند. در نهایت، این چربی‌های افزایش یافته خود را در دور کمر، باسن، ران‎ها و صورت نشان می‌دهند.مطالعات مختلف رابطه بین قند و افزایش وزن را تایید کرده‌اند. مطالعه‌ای که در سال 2001 در نشریه The Lancet منتشر شد، نشان داد که مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با قند با چاقی در کودکان مرتبط است.مطالعه‌ای که در سال 2005 در نشریه Nutrition & Metabolism منتشر شد، از افزایش هشدار دهنده مصرف فروکتوز به عنوان عاملی مهم در اپیدمی چاقی و دیابت‌های مقاومت به انسولین هم در کودکان و هم بزرگسالان خبر داد.نتایج مطالعه‌ای دیگر که در سال 2006 در نشریهInternational Journal of Obesity منتشر شد، نقش نوشیدنی‎های شیرین شده با قند در چاقی را تایید کرد.ترک مصرف قند می‎تواند به کاهش وزن کمک کند و از مشکلات سلامتی که اضافه وزن به ارمغان می‎آورد، جلوگیری کند. در ابتدای مسیر ترک قند ممکن است هوس و تمایل بیشتری به مصرف قند داشته باشید، اما با گذشت زمان این هوس کمتر می‎شود.کاهش خطر ابتلا به دیابتمصرف بیش از اندازه قند به رسوب چربی در اطراف کبد منجر می‌شود که با گذشت زمان نتیجه‌ای جز مقاومت به انسولین از طریق تحت تاثیر قرار دادن عملکرد لوزالمعده نخواهد داشت.مطالعه‌ای که در سال 2004 در نشریه Journal of the American Medical Association منتشر شد، نشان داد که مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با قند با افزایش وزن بیشتر و خطر افزایش یافته ابتلا به دیابت نوع 2 در بانوان مرتبط بوده است.مطالعه‌ای دیگر که در سال 2010 در نشریه Diabetes Care منتشر شد، نشان داد که افزون بر افزایش وزن، مصرف بیش از اندازه نوشیدنی‌های شیرین شده با قند با ابتلا به سندرم متابولیک و دیابت نوع 2 مرتبط بوده است.مطالعه‌ای که در سال 2013 در نشریه Plus One منتشر شد به تجزیه و تحلیل چندین مطالعه پرداخته بود و نتیجه گیری کرد که در دسترس بودن قند یک عامل تعیین‌کننده آماری قابل توجه از میزان شیوع دیابت در سراسر جهان است.از آن جایی که قند مصرفی احتمالا یکی از دلایل اصلی دیابت است، افرادی که در معرض خطر بیشتر ابتلا به این بیماری طی سال‌های پیش رو قرار دارند، با پرهیز از مصرف قند می‌توانند از فواید پرهیز از مصرف آن بهره‌مند شوند.بهبود سلامت دهان و دندانمصرف زیاد قند و سلامت ضعیف دهان و دندان با یکدیگر پیوند خورده‌اند. هنگامی که مصرف بیش از اندازه قند با رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان ترکیب می‌شود، نتیجه فاجعه بار خواهد بود. صدها باکتری داخل دهان وجود دارند که بسیاری از آنها مفید هستند. با این وجود، برخی باکتری‌ها از قند تغذیه و اسید تولید می‌کنند.اسید می‌تواند مینای دندان که لایه درخشان و محافظ دندان محسوب می‌شود را تخریب کند. این شرایط می‌تواند به پوسیدگی دندان منجر شود که در صورت درمان نشدن به موقع به دردهای شدید و احتمال از دست رفتن کامل دندان ختم خواهد شد.قند و دیگر کربوهیدارت‌های قابل تخمیر موجب تحریک باکتری‌های داخل دهان و تولید اسید توسط آنها و کاهش سطح pH می‌شود. حاصل این شرایط آغاز دمیلینه شدن دندان است. پس اگر دوست ندارید از پوسیدگی دندان، از دست دادن دندان یا دیگر مسائل سلامت دهان و دندان رنج ببرید، مصرف قند را محدود کنید.بهبود خواب خوبکاهش مصرف قند می‌تواند به حفظ سطوح مناسب قند خون کمک کند و همچنین سطح سروتونین در مغز را افزایش داده و در نتیجه به بهبود الگوی خواب سالم و پایدار کمک کند. خوردن غذاهای شیرین به افزایش ناگهانی قند خون منجر می‌شود که خستگی آدرنال را در پی دارد. این اثر بر کیفیت خواب تاثیرگذار است.همچنین قند فعالیت اُرکسین، یک انتقال‌دهنده عصبی که در مغز تولید شده و به تنظیم انگیختگی، بیداری و اشتها کمک می‌کند، را سرکوب می‌کند. میزان بالای قند به مقادیر زیاد گلوکز در گردش خون منجر می‌شود که فعالیت نورون‌های اُرکسین در مغز را سرکوب می‌کند.تلاش کنید قند را از رژیم غذایی خود حذف کنید یا حداقل مصرف آن را محدود کنید تا از خوابی بهتر لذت ببرید زیرا مصرف زیاد قند به صورت مستقیم با خوابی سبک‌تر و آشفته‌تر مرتبط است.کاهش سطوح فشار خون و کلسترولکنار گذاشتن قند به معنای بهره‌مندی از قلبی سالم‌تر است. این کار می‌تواند به کاهش فشار خون و کلسترول کمک کند. مصرف زیاد قند سطوح انسولین را افزایش می‌دهد که به نوبه خود سیستم عصبی سمپاتیک را فعال می‌سازد. این شرایط به افزایش فشار خون و ضربان قلب منجر می‎شود.فشار خون بالا موجب می‌شود تا قلب و عروق سخت‌تر کار کنند و به تدریج به کل سیستم گردش خون آسیب وارد شود. در نهایت، این شرایط خطر بیماری قلبی، حمله قلبی، سکته مغزی و دیگر بیماری‌های جدی کرونر را افزایش خواهد داد.مطالعه‌ای که در سال 2014 در نشریه Open Heart Journal منتشر شد، حاکی از آن بود که قند و نه نمک، خطر فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. در حقیقت، افرادی که 25 درصد از کالری‌های خود را از قندهای افزوده شده دریافت کرده بودند، سه برابر بیشتر با خطر مرگ از بیماری‌های قبلی عروقی مواجه شدند.پس از ترک قند، ممکن است کاهش چشمگیر در سطح کلسترول بد (LDL) و همچنین تری گلیسیرید را تجربه کنید. افزون بر این، سطح فشار خون ممکن است به حالت عادی باز گردد.بهبود عملکرد مغزمصرف بیش از اندازه قند اثری منفی بر عملکرد مغز دارد. قند اضافی می‌تواند در عملکرد شناختی اختلال ایجاد کند و حتی میزان پروتئین در بدن را کاهش دهد که برای حافظه و پاسخگویی عنصری ضروری محسوب می‌شود.در حقیقت، یک رژیم غذایی سرشار از فروکتوز با کاهش عملکرد مغز در یادگیری و حافظه اختلال ایجاد می‌کند. فعالیت سیناپسی آسیب دیده به معنای آن است که ارتباطات میان سلول‌های مغز دچار اختلال شده‌اند.افزون بر این، مصرف بیش از اندازه قند با خواب کم و ضعیف مرتبط است که تاثیر مستقیم بر عملکرد شناختی دارد. این شرایط به تمرکز پایین و عملکرد ضعیف حافظه در کنار مشکلات شناختی دیگر منجر می‎شود.بهبود خلق و خودنیال کردن یک رژیم غذایی سرشار از قندهای افزوده شده به اضطراب، تحریک پذیری، نوسانات خلقی، و حتی افسردگی منجر می‌شود.مطالعه‌ای که در سال 2009 در نشریه British Journal of Psychiatry منتشر شد، نشان داد، افرادی که یک رژیم غذایی آمریکایی استاندارد که سرشار از مواد غذایی فرآوری شده است و به طور معمول شامل مقادیر زیاد از چربی‌های اشباع شده، قند و نمک می‌شود را دنبال می‌کنند، در مقایسه با آن‌هایی که یک رژیم غذایی کم قند دارند، در معرض خطر افزایش یافته ابتلا به افسردگی قرار می‌گیرند.پیشگیری از بیماری کبد چربمصرف بیش از اندازه قند به افزایش ناگهانی و شدید انسولین منجر می‌شود و همچنین چربی را وارد سلول‎های کبد می‌کند که به نوبه خود التهاب و زخم را موجب می‎شود.قند از گلوکز و فروکتوز تشکیل شده که در کبد متابولیز می‎شوند زیرا تنها کبد دارای یک انتقال دهنده برای آن است. هنگامی که قند بیش از اندازه مصرف می‎شود، کبد آن را به چربی تبدیل می‎کند. تولید بیش از اندازه چربی به تغییرات هورمونی در بدن منجر می‌شود که می‌تواند عملکرد کبد را تحت تاثیر قرار دهد.مطالعه‌ای که در سال 2015 در نشریه Journal of Hepatology منتشر شد، نشان داد که مصرف منظم نوشیدنی‌های شیرین شده با قند با خطر بیشتر ابتلا به بیماری کبد چرب، به ویژه در افراد چاق و دارای اضافه وزن مرتبط است.به طور همزمان، مصرف زیاد قند موجب التهاب مزمن در بدن نیز می‎شود که برای کبد خوب نیست.کند شدن پیری پوستمصرف زیاد قند می‌تواند فرآیند پیری پوست را نیز تسریع کند. قند بیش از اندازه می‌تواند پوست را خشک و کدر و آن را مستعد چین و چروک کند.مصرف قند به فرآیندی به نام گلیکوزیله شدن منجر می‌شود که در آن قند به پروتئین‌هایی مانند کلاژن و الاستین متصل شده و به آنها آسیب می‌زند. این پروتئین‌ها برای حفظ زیبایی و انعطاف پذیری پوست ضروری هستند. آسیب کلاژن و الاستین می‌تواند پوست را نسبت به پدیدار شدن چین و چروک مستعد کند.سطح قند خون بالا به واسطه مصرف بیش از اندازه قند نیز آنتی اکسیدان‌های محافظ پوست را کاهش می‌دهد و پوست نسبت به نور خورشید آسیب بیشتری می‎بنید.قند با التهاب سیستمیک نیز مرتبط است که به عنوان محرک آکنه شناخته می‌شود.