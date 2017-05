آثار ترسناک کمبود ویتامین D

ویتامین D یکی از مواد مغذی ضروری برای بدن انسان محسوب می‌شود، اما کمبود آن یکی از موارد شایع در نقاط مختلف جهان است. ویتامین D که به نام ماده مغذی آفتاب نیز شناخته می‌شود، تاثیر قابل‌توجهی بر سلامت انسان دارد.

به گزارش «اکتیو بیت»، سطوح مناسب ویتامین D از ما در برابر انواع مختلف سرطان، مانند سرطان پروستات و سرطان پستان محافظت می‌کند، افسردگی را کاهش می‌دهد، و نسبت به برخورداری از یک سیستم ایمنی قوی اطمینان حاصل می‌کند.کمبود ویتامین D – بنا بر اعلام موسسه پزشکی آمریکا، کمتر از 600 واحد بین‌المللی (IU) در روز هم برای مردان و هم برای زنان در نظر گرفته می‎شود – می‌تواند ما را نسبت به طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها آسیب پذیر کند که در زیر به برخی از آن‎ها اشاره می‌کنیم:خطر بیماری قلبی عروقیبنابر پژوهش کالج قلب‌شناسی آمریکا، سطوح پایین ویتامین D می‎تواند خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر را به میزان 32 درصد افزایش دهد. همچنین کمبود این ویتامین خطر ابتلا به بیماری‎های قلبی دیگر که سیستم رگ‌های خونی را تحت تاثیر قرار می‌دهند را به میزان 20 درصد افزایش می‌دهد.از سوی دیگر، پژوهشگران کالج قلب شناسی آمریکا اعلام کردند که سطوح کافی از ویتامین D (حداقل 600 واحد بین‌المللی در روز) سیستم ایمنی بدن انسان را تقویت می‌کند و کاهش التهاب ناشی از ایمنی که می‎تواند خطر کلی ابتلا به بیماری قلبی را افزایش دهد را در پی دارد.احتمال مرگ زودرسنتایج پژوهشی که در نشریه American Journal of Public Health منتشر شد، پیوند بین کمبود ویتامین D و مرگ زودرس را نشان داد. برای این پژوهش، دانشمندان 32 مطالعه مختلف را تجزیه و تحلیل کردند که سطوح پایین ویتامین D خون را با مرگ زودرس مرتبط می‌کردند.دانشمندان دریافتند افرادی که سطوح ویتامین D آنها کمتر از 30 نانوگرم در هر میلی لیتر باشد، هرچه بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند که به واسطه مواجهه با بیماری‌ها و ناخوشی‌های مختلف شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، افرادی که سطوح ویتامین D آنها 30 نانوگرم در هر میلی لیتر یا بیشتر بود به طول عمر بیشتر در نتیجه مواجهه به مراتب کمتر با بیماری‌های کشنده تمایل داشتند.شکل گیری بیماری‎های مرتبط با زوال عقلنتایج پژوهشی که در نشریه Neurology منتشر شد، سطوح پایین ویتامین D را با خطر بیشتر ابتلا به زوال عقل و بیماری آلزایمر پیوند داد. بنابراین پژوهش، کمبود ویتامین D می‎تواند خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را تا 122 درصد افزایش دهد.همچنین، در زمینه زوال‌شناختی، مطالعات صورت گرفته نشان داده‎اند که حتی کمبود متوسط ویتامین D در مقایسه با افرادی که ویتامین D کافی دریافت می‎کنند، می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل در یک فرد را به میزان 53 درصد افزایش دهد.شانس زنده ماندناز سرطانپژوهش منتشر شده در نشریه Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism نشان داد که اگر فردی به سرطان مبتلا شود، احتمال زنده ماندن وی با توجه به دریافت ویتامین D می‌تواند افزایش یابد. به عنوان مثال، بیماران مبتلا به سرطان با سطوح بالای ویتامین D از شانس بیشتری برای بهبودی بیماری و بقا برخوردارند.بنابر ادعای دانشمندان، بیماران مبتلا به سرطان نرخ بقای خود را با دریافت هر 10 واحد اضافی از ویتامین D به میزان چهار درصد افزایش دادند - به ویژه، برای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ، سرطان پستان، و لنفوم، شانس بقا به واسطه سطوح سالم ویتامین D دو برابر شد.افت عملکردسیستم ایمنی بدندیر زمانی است که به رابطه بین سطوح ویتامین D و سلامت سیستم ایمنی اشاره می‌شود. با این وجود، پژوهشگران دانشگاه فنلاند شرقی، با بررسی رابطه بین سطوح ویتامین D و ذات الریه این پیوند را هر چه مستحکم‌تر کردند.به گفته پژوهشگران فنلاندی، کمبود ویتامین D احتمال ابتلا به ذات الریه را در نتیجه سیستم ایمنی تضعیف شده به میزان دو و نیم برابر افزایش می‌دهد. همچنین، سطوح پایین ویتامین D می‌تواند خطر ابتلا به انواع دیگر بیماری‌های تنفسی را نیز افزایش دهد.واکنش افسردگیمشابه با سیستم ایمنی تضعیف شده، کمبود ویتامین D دیر زمانی است با افسردگی پیوند خورده است. مطالعه‌ای که در نشریه British Journal of Psyvhiatry منتشر شد، نشان داد که سطوح پایین ویتامین D در جریان خون احتمال تشخیص افسردگی را دو برابر افزایش می‌دهد.پس از نظارت بر بیش از 31 هزار سوژه مطالعه، پژوهشگران به افت شدید عملکرد در منطقه هیپوکامپ مغز (که محل پرورش گیرنده‌های ویتامن D است و به تنظیم خلق و خو کمک می‌کند) به واسطه سطوح پایین ویتامین D در مقایسه با شرکت‌کنندگانی که از سطوح سالم این ویتامین برخوردار بودند، اشاره کردند.سطوح بالاتر درد و التهابپژوهشی که در نشریه Journal of Arthritis Care & Research منتشر شد، نشان داد که سطوح پایین‌تر ویتامین D در خون یک واکنش التهابی را موجب می‌شود که در آن حملات سیستم ایمنی به صورتی دردناک در مفاصل تجربه می‌شود.به طور خاص، تقریبا 30 درصد بیمارانی که از کمبود ویتامین D رنج می‌برند، مستعد ابتلا به بیماری آرتریت سوریاتیک هستند. به همین ترتیب، این پژوهش نشان داد 62 درصد مبتلایان به آرتریت سوریاتیک با کمبود ویتامین D مواجه هستند، که شدت التهاب در نتیجه افزایش سطوح گلبول‎های سفید خون در بدن را توضیح می‎دهد.خطر افزایش یافته ابتلا به سرطان پروستاتبنا بر گزارش موسسه ملی سرطان آمریکا، بیمارانی با سطوح بالاتر ویتامین D در خون احتمال کمتری دارد به سرطان پروستات مبتلا شوند. این مسئله درباره سرطان‌های روده بزرگ، پستان و لوزالمعده نیز صدق می‌کند. با این وجود، احتمال ابتلا به سرطان پروستات در مردان در صورت کمبود ویتامین D پنج برابر بیشتر در نظر گرفته می‌شود.